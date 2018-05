Portuguesa busca mais jogadores e quer negociar Bruno Rodrigo

"Devemos anunciar novidades nos próximos dias", garantiu o vice-presidente de futebol, Luís Iauca. Enquanto Renê foi contratado para ser o titular do gol, o clube paulista negocia com Athirson. O acordo já está apalavrado, faltando somente a assinatura do jogador para sacramentar a transferência.

Além destas duas posições, a diretoria da Portuguesa terá que resolver mais pendências no time, caso negocie o zagueiro Bruno Rodrigo com o Santos. O defensor, apesar de ser cria das categorias de base, não ficará no Canindé, mesmo com contrato até o fim de 2011. "Ele já tem muito tempo de casa e está na hora de sair", confidenciou Iauca, há algumas semanas.

Outra questão a ser resolvida pela Portuguesa é a situação do atacante Zé Carlos, que tem contrato até o fim do Campeonato Paulista, em maio. O artilheiro diz que pretende ficar no Canindé, o que facilita um acerto com o clube. A intenção da diretoria é fechar um contrato até dezembro de 2010.