Portuguesa carioca demite técnico Após a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, nesta quinta-feira, pelo segundo turno do Campeonato Carioca, o técnico da Portuguesa, Alfredo Sampaio, pediu demissão do cargo. O treinador alegou interferência da diretoria do clube em seu trabalho para explicar sua decisão. "Eles queriam escalar o time. Não concordo com isso. Sendo assim, preferi sair."