Portuguesa carioca vence o América-RJ Em partida isolada, que abriu neste sábado a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, a Portuguesa-RJ se manteve com chances de classificação pelo Grupo 13. O time fez o duelo carioca com o América-RJ e venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado aos 21 minutos do primeiro tempo por Orlando. Com os três pontos, a Portuguesa chegou aos seis pontos ganhos e se manteve na terceira colocação, atrás do Atlético Sorocaba, com dez pontos, e da Portuguesa Santista, com sete. O América, com um ponto ganho apenas, já está eliminado. A preocupação da Portuguesa Carioca agora é em relação à partida deste domingo entre Atlético Sorocaba e Portuguesa Santista, que pode definir os dois times paulistas como classificados, caso aconteça uma vitória da Santista. Passam à segunda fase os doi s primeiros colocados de cada grupo.