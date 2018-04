Portuguesa cede Ananias ao Cruzeiro e terá meia Souza

Souza terá 50% do seu salário pago pelo Cruzeiro, que o liberou a pedido do técnico Marcelo Oliveira. O próprio gerente de futebol da Lusa, Candinho, confirmou a ida de Ananias e a chegada de Souza na negociação com o time mineiro. As conversas aconteciam desde o final do ano passado.

Ananias disputou 50 jogos pela Portuguesa em 2012 e chamou atenção desde a campanha no acesso do time à Série A do Campeonato Brasileiro no ano anterior. Naquele ano, o time ganhou o carinhoso apelido de "Barcelusa", pelos resultados e futebol apresentado diante dos rivais.

Antes, a Portuguesa já havia acertado com o zagueiro Moisés Moura, o volante Corrêa e o meia Rafael Chorão. Já o atacante Kempes retornou de empréstimo do futebol asiático e deverá ser utilizado pelo técnico Péricles Chamusca na Série A2 do Campeonato Paulista. A estreia da equipe do Canindé na competição será contra o Monte Azul, no próximo dia 23, fora de casa.