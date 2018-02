Portuguesa cede empate em Jundiaí Na estréia do técnico Giba, a Portuguesa de Desportos empatou com o Paulista, por 2 a 2, neste sábado à tarde, no estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Se o resultado pode ser considerado bom por ter sido disputado fora do Canindé, a situação da Lusa ainda é delicada no Campeonato Paulista, continuando em 18º lugar, com 14 pontos e ainda na zona do rebaixamento. O Paulista caiu uma posição, ficando em oitavo lugar, agora com 22 pontos. Organizado pelo técnico Giba, que fez sua estréia no lugar de Gallo mesmo sem dar um treino, a Portuguesa mostrou eficiência na marcação, tirando a liberdade dos meias Ricardinho e Márcio Mossoró, os homens de criação do Paulista. Na sua primeira descida ao ataque, a Lusa abriu o placar. Cléber fez o levantamento pelo lado esquerdo, a defesa não cortou e Washington apareceu para tocar de cabeça, aos cinco minutos. Ele também marcou o segundo aos 24 pontos. Vágner Mancini, técnico do Paulista, corrigiu seu erro na armação tática do time, tirando o volante Fábio Gomes para a entrada do atacante Abraão, deixando de lado o esquema 4-5-1 para o tradicional 4-4-2. O empate parecia questão de tempo e saiu aos 39 minutos, quando Amaral lançou Julinho pelo lado esquerdo e este fez o cruzamento perfeito na cabeça de Abraão. A Lusa quase ficou em vantagem aos 45 minutos, quando Leonardo lançou Rodriguinho que bateu perto da trave de Rafael. Só faltava a bola entrar para manter os 100% de aproveitamento nas finalizações do time da capital. No intervalo, o atacante Jéferson reclamou de contusão e deixou sua vaga para André Leonel, no Paulista, enquanto a Portuguesa voltou com o zagueiro Pereira no lugar de Neném, também machucado. A Portuguesa, porém, não abriu mão de marcar em cima Mossoró e praticamente neutralizou as ações ofensivas do time jundiaiense. Nos contra-ataques a Portuguesa foi mais perigosa e teve duas chances reais para ampliar: aos 19 minutos com Alexandre, que chutou fora, e, aos 21 minutos num chute de Cléber defendido pelo goleiro Rafael. Com mais volume de jogo, a Portuguesa poderia ter deixado Jundiaí até mesmo com a vitória. Na próxima rodada, o Paulista volta a atuar em casa, desta vez contra a Internacional de Limeira. A Portuguesa terá outro jogo muito difícil, porque vai enfrentar o São Paulo, quinta-feira, em jogo transferido do Canindé para o Pacaembu.