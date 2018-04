Portuguesa chia por jogar de manhã, mas crê em vitória no Paulistão

SÃO PAULO - A Portuguesa espera acabar com o jejum de vitórias no Campeonato Paulista neste domingo, quando enfrenta o Audax, no estádio José Liberatti, pela quinta rodada. O horário, porém, não agradou ninguém no clube rubro-verde. Os dois times irão jogar às 10 horas, em Osasco. "O sol é ruim para todo mundo. Esse horário complica um pouco, mas infelizmente vamos ter que jogar porque é a televisão quem manda. Estava programado desde o começo do campeonato", afirmou o zagueiro Valdomiro.

Mesmo debaixo do forte sol, o capitão da Portuguesa espera o resultado positivo. O futebol apresentado na última quarta-feira, apesar da derrota para o Botafogo, animou Valdomiro, que pediu paciência aos torcedores. "Será um jogo difícil, mas podemos conquistar um bom resultado porque mostramos coisas boas no jogo de quarta. Respeitamos o torcedor, entendemos a intranquilidade, mas ele tem de entender que o clube passa por reformulação", finalizou.

Em relação ao time que vai enfrentar o Audax, o técnico Guto Ferreira não tem desfalque algum e deve manter a mesma formação. O meia Giovanni, que deixou o campo sentindo dores na coxa esquerda, está liberado pelo departamento médico.