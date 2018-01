Portuguesa com força máxima diante do Bandeirante na A-2 O técnico Vágner Benazzi garantiu nesta sexta-feira que a Portuguesa não vai poupar esforços para vencer o Bandeirante, neste domingo, no Canindé, pela sexta e última rodada da segunda fase da Série A-2 do Campeonato Paulista. Apesar de estar confirmada na Série A-1 em 2008, a equipe rubro-verde entrará em campo com força máxima, nas últimas três partidas, porque joga pela decisão do título da temporada. ?Podemos vencer ou perder, mas eles [Guarani e São José] não precisam ficar desconfiados, pois vamos jogar como sempre jogamos?, garantiu o treinador, em relação aos adversários que dependem diretamente do resultado. O time de Birigüi precisa vencer a Portuguesa e torcer para que o São José não vença o Guarani, em Campinas, para garantir o acesso à elite paulista em 2008. Guarani e São José brigam pela vitória para subir, desde que a Portuguesa não perca para o Bandeirante. No fim do jogo contra o São José, na última quarta-feira, Benazzi disse que poderia poupar jogadores pendurados com dois cartões amarelos, para não perdê-los para a primeira partida da final. ?Vou colocar em campo aquilo que tenho de melhor à disposição. Já conquistamos nosso objetivo principal, mas é questão de honra se apresentar bem diante da nossa torcida?, explicou. Só há uma baixa confirmada no time: o zagueiro Samuel, suspenso por ter sido expulso. Halisson deve ser seu substituto.