Portuguesa começa 2016 de roupa nova e anuncia acerto com empresa italiana

"Quando se tem um projeto sólido, voltado para o profissional, as grandes marcas acreditam nele. É o caso da Kappa, que chega à Portuguesa no momento em que trabalhamos exatamente o crescimento da marca do clube, com responsabilidade e profissionalismo", comentou o vice-presidente de marketing da Lusa, Antonio Carlos Castanheira.

De acordo com ele, o fato de a Kappa ter um canal de distribuição foi fundamental na decisão por substituir a fornecedora. "A gente sempre está atento às reclamações do torcedor e sabe que, infelizmente, a compra de produtos oficiais foi um problema no último ano. Por isso, essa melhora se tornou primordial para nós em 2016 e a Kappa, entendendo essa necessidade, garante produtos novos e oficiais ao nosso torcedor".

A Lusa já vai vestir o material da Kappa na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa no fim de semana. Depois, a estreia no profissional será já no início do Paulistão, no fim do mês.

No Brasil, a Kappa também fornece material esportivo para o Guarani, América de Natal, Fortaleza e Brasil de Pelotas. No exterior, a empresa italiana tem Wolfsburg, Torino, Olímpia do Paraguai e Sampdoria, entre outros.