Portuguesa começa com metas modestas no Brasileirão

Para jogadores e comissão técnica, um empate já é considerado um ótimo resultado, mesmo que o adversário esteja em crise. "O Vasco está focado nos treinos há um bom tempo e tenho certeza que o Paulo Autuori já colocou a casa em ordem. É o melhor técnico com quem trabalhei", destacou o experiente meia Souza.

Em conformidade com o jogador, o técnico Edson Pimenta já deixou claro que o time deve entrar em campo com uma formação cautelosa. "Precisamos estar com uma marcação bem postada. O importante é fechar bem os espaços e sair para o ataque em velocidade", afirmou.

Para a partida, o treinador deve manter a base que terminou a Série A2. As principais novidades estarão no ataque. Ídolo da torcida, o atacante Diogo assume a condição de titular, após jogar apenas os dois jogos contra o Naviraíense-MS pela Copa do Brasil. Ele não foi inscrito à tempo no Estadual.

Romão, contratado do Capivariano, também fará a sua estreia. Ele chegou ao Canindé com o rótulo de artilheiro da Série A2, com 17 gols. Com isso, Flecha Arraya perde espaço. Ele vinha ocupando a vaga de Diego Viana, lesionado e sem condições de atuar até o final da temporada. Viana fez 11 gols na Série A2, enquanto que Arraya marcou oito.

A outra modificação estará no meio. O volante Muralha sofreu uma fratura no pé e deve desfalcar por até dois meses. Com isso, Ferdinando vai assumir a posição ao lado do jovem Matheus, além dos experientes Correa e Souza. Os meias Héverton e Moisés Moura estão machucados e vetados. O mesmo vale para o reforço Washington, que se machucou no coletivo da última quarta-feira. O meia argentino Cañete, emprestado pelo São Paulo, ainda não treinou com o grupo e o goleiro Lauro, emprestado pelo Internacional, ainda precisa de um tempo calculado em 40 dias para recuperar a melhor forma física.