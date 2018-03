Portuguesa comemora empate em Natal A Portuguesa voltou de Natal comemorando o empate por 2 a 2 diante do América/RN, na terça-feira. A equipe paulista foi dominada pelo adversário, perdia por 2 a 0, teve o volante Lello expulso, mas ainda assim conseguiu somar um ponto, o que deixa o time no 14.º lugar na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos em 12 jogos. "Foi um empate com gosto de vitória. Pelas circunstâncias do jogo, devemos comemorar esse resultado", afirmou o atacante Alex Alves, autor dos gols da Lusa, ambos em cobranças de faltas. O jogador chegou a nove gols na competição, dividindo a artilharia da Série B com Vágner, do Palmeiras, e Roberto Santos, do Santa Cruz. Alex provou que os insistentes treinos de cobranças de faltas, comandados pelo técnico Luís Carlos Martins, estão dando resultado. Na primeira cobrança, aos 28 minutos do segundo tempo, próxima à grande área, ele bateu com estilo, por cima da barreira, sem chance para o goleiro Marcones. Vinte minutos depois, a falta foi assinalada numa distância um pouco maior. Desta vez, Alex cobrou forte, acertando o ângulo e garantindo o resultado. O elenco da Lusa chegou a São Paulo na noite de hoje. O time volta a treinar na manhã desta quinta-feira, no CT do Parque Ecológico. O volante Lello, expulso em Natal, não poderá atuar diante do Caxias, dia 15, no Canindé. Em compensação, o meia Ricardo Lopes, que cumpriu suspensão diante do América, deverá voltar ao time. O zagueiro Wagner acertou sua saída do clube, pois recebeu uma proposta do Botafogo de Ribeirão Preto para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro, que deverá começar em setembro.