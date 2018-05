Portuguesa confirma Athirson, mas perde Zé Carlos

A segunda-feira pós-Natal trouxe novidades no Canindé. A diretoria da Portuguesa confirmou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Athirson, que rescindiu contrato com o Cruzeiro e assinou por um ano com o time paulista. Em compensação, a direção confirmou a saída do atacante Zé Carlos, que foi para o Gamba Osaka, do Japão.

Autor de oito gols no último Campeonato Brasileiro da Série B, Zé Carlos tinha contrato até o fim do Paulistão, em maio. Mas o clube foi obrigado a liberá-lo graças a uma cláusula presente no contrato. A Lusa ainda manteve 20% dos direitos econômicos de Zé Carlos, em caso de uma futura transferência.

Enquanto isso, o clube confirmou oficialmente a chegada de Athirson. O lateral assinou contrato até o fim a da Série B de 2010. "A expectativa é fazer um belo campeonato, só que ainda melhor, para colocar a Portuguesa entre os quatro da semifinal", disse o jogador, que disse não se arrepender de ter deixado o Canindé em maio deste ano, para jogar no Cruzeiro. "Não posso dizer que estou arrependido, mas não tive lá a felicidade que tive na Portuguesa", explicou.

Athirson é o sexto reforço para 2010. Antes, a diretoria havia confirmado as chegadas do goleiro Andrey (ex-Cruzeiro), do lateral-direito Paulo Sérgio (ex-Vasco), do zagueiro Gladstone (ex-Cruzeiro e Palmeiras) e dos volantes Glauber (ex-Guarani) e Marcos Paulo (ex-Shimizu-JAP).