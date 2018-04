Portuguesa confirma contratação do zagueiro Domingos

Afastado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo do elenco do Santos, o zagueiro Domingos acertou nesta quarta-feira sua transferência para a Portuguesa, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A apresentação está marcada para a manhã de quinta.

Domingos havia sido afastado por Luxemburgo após uma dividida com o goleiro Rafael, de 19 anos, durante treinamento na Vila Belmiro, há duas semanas. Como já havia causado problema semelhante ao Santos na temporada passada, o zagueiro foi vetado para continuar treinando no clube.

Revelado nas categorias de base do Santos, onde atuou por seis anos, o zagueiro demonstrou estar feliz com a transação e revelou que conhece bem o caminho para a conquista do acesso. Em 2005, Domingos era titular da defesa do Grêmio quando o clube gaúcho foi campeão da Série B e garantiu a volta à elite do futebol brasileiro.

"Eu já conquistei um acesso pelo Grêmio e espero repetir a dose aqui na Lusa. Temos um grande time e boa estrutura. Vamos lutar para subir", garantiu. "Estou chegando para ajudar o clube a subir para a primeira divisão, que é o local onde este clube merece estar", completou Domingos.

Antes de acertar com a Portuguesa, Domingos chegou a viajar para o Ceará, mas acabou recusando a proposta para atuar no Fortaleza. A diretoria santista também não aceitou uma oferta do São Caetano pelo jogador.

Com a conclusão do negócio, Santos e Portuguesa demonstram que a relação entre os dois clubes volta à normalidade, após a ida do atacante Ricardo Oliveira do time do Canindé para a Vila Belmiro, em 2003. Recentemente, os dois clubes também divergiram quando a diretoria da Lusa não quis aceitar uma proposta santista pelo meia-atacante Edno, que acabou indo para o Corinthians.