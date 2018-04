Portuguesa consegue 1ª vitória na Série A2 do Paulista

Não foi da maneira mais fácil, mas a Portuguesa, conseguiu o seu primeiro triunfo. Otávio, contra, e o atacante Rafael, ambos no segundo tempo, marcaram os gols da partida. Os torcedores que estiveram no estádio criticaram o time no intervalo, pelo empate pelo 0 a 0 na etapa inicial. Mas após o final do jogo, a torcida se rendeu e aplaudiu o time.

Com os três pontos, a Portuguesa chegou à sétima colocação, mas ainda pode ser ultrapassada na sequência da rodada. Na estreia, a Lusa perdeu para o Monte Azul, em Monte Azul, por 1 a 0. Já o Santo André segue com três Pontos, conquistados na estreia contra o Velo Clube, na vitória por 1 a 0.