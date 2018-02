Portuguesa consegue vitória no STJD A Portuguesa conseguiu uma vitória nos bastidores, nesta terça-feira, na sua luta para voltar à elite do futebol brasileiro em 2006. O julgamento do volante Almir, que aconteceria no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio, foi adiado para a próxima semana. Assim, o jogador poderá enfrentar o Náutico, nesta quarta, no Canindé, na abertura do returno do grupo B da Série B. Almir será julgado pela expulsão no jogo contra o Marília, pela segunda rodada da segunda fase, quando a Lusa perdeu por 3 a 1. Liberado, o volante pode retornar na vaga de Alexandre, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória de 1 a 0 sobre o próprio Náutico, na última rodada da Série B do Brasileiro.