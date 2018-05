Portuguesa contrata Allan Dias, ex-Red Bull, para reforçar meio-campo

SÃO PAULO - A diretoria da Portuguesa confirmou mais um reforço nesta quinta-feira para a sequência da temporada. Chegou ao clube o meia Allan Dias, que conquistou o acesso à elite do Campeonato Paulista com o Red Bull.

Assim como os laterais Arnaldo e Eduardo, anunciados na última quarta-feira, o meio-campista assinou contrato até o final do ano. Ele está treinando com o técnico Argel Fucks e, caso tenha seu nome publicado no Boletim Informativo Diário, pode ser a novidade para o jogo contra o Santa Cruz, no próximo sábado.

O técnico Argel Fucks ainda não sabe se poderá contar com os meias Rondinelly e Léo Oliveira, além do atacante Caio, que estão se recuperando de lesão.

O time, pelo menos, deve entrar em campo e jogar 90 minutos, ao contrário do que fez diante do Joinville quando atuou por apenas 17 minutos e deixou o gramado alegando ter uma liminar em mãos para disputar a Série A.