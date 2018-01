Portuguesa contrata atacante Esley Com medo de ficar sem o angolano Johnson durante o Campeonato Paulista, porque este deve disputar a Copa do Mundo, a diretoria da Portuguesa definiu a vinda para o Canindé do atacante Esley, que marcou quatro gols, para a Anapolina, no último Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador realizou exames médicos, assinou contrato e se apresenta dia 2 de janeiro junto com os demais jogadores do elenco. Esley, de 23 anos, é o segundo reforço da Lusa, que antes contratou o volante Sandro, de apenas 21 anos, junto ao Ceará, que também disputou a Série B. Apesar do reforço garantido para o ataque, a diretoria promete se empenhar para liberar Johnson do período de treinamento com a seleção de Angola durante os meses de janeiro e fevereiro. Ele tem contrato até abril e pode, inclusive, se transferir para o Goiás no Campeonato Brasileiro. Até agora, a diretoria não conseguiu renovar o contrato do goleiro Gléguer, que continua sendo prioridade.