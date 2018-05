Portuguesa contrata Gladstone para o próximo ano

O zagueiro, que era esperado no Canindé até o fim da noite desta sexta-feira para assinar contrato, será anunciado oficialmente neste sábado. Gladstone assinará contrato com a Portuguesa até o fim da Série B, em dezembro de 2010.

Revelado pelo Cruzeiro em 2003, Gladstone tem 24 anos e conquistou a Tríplice Coroa pelo time mineiro. Depois, foi negociado com o futebol europeu, onde jogou por Juventus e Hellas Verona. Na sequência voltou ao Cruzeiro por alguns meses, mas foi vendido ao Sporting, de Portugal. De volta ao Brasil, jogou por Palmeiras e Náutico.

O vice de futebol do clube, Luís Iauca, confirmou também o interesse da Portuguesa no meia Eduardo Ramos e no atacante Otacílio Neto, que pertencem ao Corinthians. Enquanto a negociação com Ramos segue aberta, Iauca praticamente descartou a chegada do atacante, que disputou a última temporada pelo Barueri. "A contratação do Otacílio Neto está praticamente descartada. Ele tem muitos empresários, o que dificulta a negociação", explicou.