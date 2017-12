Portuguesa contrata mais três ?reforços? A promessa da Portuguesa e da parceira Ability Sports em reforçar o elenco para o próximo ano, quando disputará apenas o Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro, parece ter ficado apenas na palavra. Depois de anunciar o técnico Dario Pereyra para substituir Heriberto da Cunha, nesta quinta-feira foi a vez de apresentar o três primeiros "reforços". O mais conhecido é o atacante Agnaldo, de 28 anos, que estava no LG Anyang, da Coréia do Sul, mesma equipe de Marcos Denner, que jogou no Canindé durante a Série B deste ano. Revelado no Vitória, o jogador que já defendeu Grêmio, Corinthians e Fluminense, assinou contrato de seis meses com o clube do Canindé. "Eu aceitei a proposta da Portuguesa porque queria jogar muito o Campeonato Paulista", revelou Agnaldo. "Também assinei com a Portuguesa porque confio muito na Ability." Além do atacante, a diretoria contratou o lateral-esquerdo Alessandro e o meia Itaparica. Alessandro, que estava na União Barbarense, já jogou na Ponte Preta, Criciúma, Caxias, Portuguesa Santista e Mogi Mirim. Itaparica foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro, mas nunca ganhou uma chance de Vanderlei Luxemburgo. "Agora, só penso na Portuguesa. Eu não tinha espaço para jogar no Cruzeiro, em meio a tantos craques. Aqui, pelo menos, vou poder jogar", explicou Itaparica. No entanto, a Portuguesa se esforça para trazer de volta o atacante Alex Alves, que durante a primeira fase da Segunda Divisão foi contratado pelo Cruzeiro e pouco aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Alex Alves marcou 14 gols pela Portuguesa e só foi ultrapassado por Kuki, Valdomiro e Vágner Love - artilheiro da competição.