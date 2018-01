Portuguesa contrata mais um atacante A diretoria da Portuguesa continua apostando em nomes inexpressivos para reforçar a equipe na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de anunciar a contratação de Márcio Silva, do Serrano (RJ), o clube trouxe outro atacante para substituir Washington, que foi embora para o Palmeiras. Raphael, de 19 anos, chegou do Corinthians, depois de uma passagem de seis meses pela Salernitana, da Série B da Itália. A chegada de dois homens de frente diminui as esperanças da torcida de ver o retorno de Leandro Amaral, que foi revelado pelo clube na década de 90 e já passou por Corinthians, Palmeiras e São Paulo. No entanto, as contratações não devem parar por aí. O diretor Fernando Gomes voltou suas atenções para o futebol gaúcho, já que o Grêmio dispensou 11 atletas após a chegada do técnico Mano Menezes. "Vai que tem um craque aí dando sopa", anima-se o dirigente da Lusa.