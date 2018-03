Portuguesa contrata meio-campista da Anapolina-GO

O meia Sandro, de 21 anos, é a nova contratação da Portuguesa para o retorno da equipe à Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador estava na Anapolina-GO e foi um dos destaques da equipe na disputa do estadual goiano. Sandro é paulistano e começou nas divisões de base do Corinthians, em 1998. Como profissional, passou por Grêmio e Figueirense, até chegar ao clube de Goiás, no início da temporada. O meia é o quarta contratação anunciada pela equipe. Antes, foram apresentados os também meias Edno e Sidnei, além do atacante Washington.