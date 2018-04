Portuguesa contrata o lateral-direito Marco Aurélio Tentando por fim a má fase da equipe no Campeonato Brasileiro da Série B, onde não vence há cinco jogos, a diretoria da Portuguesa anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-esquerdo Marco Aurélio, que estava jogando no Aris Salonica, clube da Primeira Divisão do futebol grego. O lateral assinou contrato com o clube do Canindé até o final do Campeonato Paulista de 2010.