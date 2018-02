Portuguesa contrata o meia Bechara Os apelos do técnico Paulo Comelli começam a ser atendidos. A diretoria da Portuguesa acertou nesta quarta-feira a contratação do meia Bechara, de 27 anos, que passou pelo Marília e defendeu o Cabofriense no último Campeonato Carioca. O jogador, que estava negociando com o clube há algumas semanas, já acertou as bases salariais, deve se integrar ao elenco em Fortaleza, onde o time joga na sexta-feira, diante do Ceará, e assinará contrato até 31 de dezembro. "É um jogador que tem as características que eu quero para a equipe", disse Comelli. "Sabe cadenciar as jogadas pelo meio-campo e é excelente nas cobranças de faltas e escanteios", descreveu o treinador, que fez boa campanha com Bechara no Marília, na Série B do Brasileiro de 2003, quando chegaram ao quadrangular final. Mas as contratações não vão parar por aí, já que os dirigentes trabalham para trazer mais um meia e um atacante. "Até a próxima semana, chegarão novos jogadores, com condições de serem titulares", prometeu Avelino Tomaz, diretor de futebol da Lusa. "Sabemos que nosso elenco é bom, mas precisa de reforços para conquistar nosso maior objetivo, que é o acesso para a Série A." Animado com as novidades, o técnico Paulo Comelli resolveu não mexer no esquema tático da equipe para enfrentar o Ceará. Por isso, mantém o volante Capitão no meio-campo e escala a dupla de zagueiros Acciolly e Lucas Souza, no lugar de Alex Oliveira e César, que estão suspensos. O centroavante Kleyr ganha a primeira chance como titular, na vaga de Lucas Pereira, negociado com o Ajaccio, da França.