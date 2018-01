Portuguesa contrata o primeiro reforço A diretoria da Portuguesa anunciou nesta sexta-feira o primeiro reforço para a temporada de 2006. É o volante Sandro, de 21 anos, que estava no Fortaleza. O jogador esteve no Canindé para a realização de exames médicos e assinou o contrato para o próximo ano. A contratação aconteceu com os diretores trabalhando discretamente, estratégia que pretendem adotar para não despertar o interesse de outros clubes nos atletas que interessam à Lusa. O principal motivo é a proposta de ter um teto salarial modesto, que poderia ser coberto por clubes com maior potencial. Além disso, o time paulista disputará novamente o Campeonato Brasileiro da Série B no próximo ano e uma equipe da Série A poderia ser um atrativo maior aos atletas. A renovação com o goleiro Gléguer continua sendo priorizada, mas ainda as partes não chegaram num acordo.