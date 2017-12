Portuguesa contrata o volante Rocha O volante Rocha é o novo reforço da Portuguesa. O jogador, de 22 anos, estava no Flamengo e teve seu passe envolvido na quitação de uma dívida de aproximadamente R$ 1,3 milhão, que já durava seis anos, por causa da negociação envolvendo a transferência do meia Rodrigo Fabri. Na transação, a Lusa ficou com 40% do passe de Rocha, o atleta 50% e o Rubro-negro com 10%. A previsão é a de que o jogador, revelado nas divisões de base do Flamengo, se apresente nesta sexta-feira em São Paulo. O Flamengo também decidiu nesta quarta-feira tentar a permanência do atacante Reinaldo no Brasil para a disputa com a Copa dos Campeões. O passe do jogador pertence ao Paris Saint-Germain e seu empréstimo ao São Paulo termina no fim deste mês. Um representante do time carioca viaja na próxima semana à França para negociar a vinda do atleta para o Flamengo.