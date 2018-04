Portuguesa contrata PC Gusmão, técnico com passagens pelos quatro grandes do Rio

No dia em que completa 97 anos de fundação, a Portuguesa tem um novo técnico para a sequência da Copa Paulista. Nesta segunda-feira, o clube confirmou a contratação do experiente Paulo César Gusmão, de 55 anos. O treinador substitui Mauro Fernandes, demitido na última quinta após a derrota, por 1 a 0, para o Água Santa, no estádio do Canindé, em São Paulo, onde antes tinha perdido para o São Caetano por 3 a 2.

PC Gusmão, como é conhecido, estava parado desde abril, quando deixou o Madureira no Campeonato Carioca. Ex-auxiliar de grandes treinadores, como Vanderlei Luxemburgo e Abel Braga, começou a carreira de técnico efetivo em 2001 e dirigiu os quatro principais clubes do Rio: Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo.

Em São Paulo passou por Palmeiras, São Caetano, Bragantino e Penapolense. Fora do Brasil, comandou Al Arabi, do Catar, e Marítimo, de Portugal.

Entre os seus feitos, conquistou o bicampeonato mineiro comandando o Cruzeiro, nos anos de 2004 e 2006. Seu último título foi em 2012 com o Ceará, no Campeonato Cearense.

A missão do técnico não será fácil. Afundada na maior crise administrativa e financeira de sua história, a Portuguesa precisa do título para ter calendário nacional no segundo semestre de 2018. Como está no Campeonato Paulista da Série A2, a única forma de se classificar para a Série D é ganhando a Copa Paulista.

Depois de um início arrasador, a Portuguesa caiu para a terceira posição do Grupo 3 com 14 pontos, um a menos que o São Caetano, que lidera. No último domingo empatou, por 1 a 1, com a Portuguesa Santista, em Santos.