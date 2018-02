Portuguesa contrata Régis Pitbull O Corinthians é uma página virada na vida do meia Piá, novo reforço da Portuguesa para a Série B do Brasileiro. De sua rápida passagem pelo Parque São Jorge, restaram poucas recordações agradáveis. "Prefiro ter a chance de conquistar o acesso para a Série A, do que ficar no Corinthians e só brigar para não ser rebaixado", afirmou o jogador, que será apresentado oficialmente pela Portuguesa nesta quinta-feira pela manhã, no Canindé, ao lado do atacante Régis Pitbull, outro dispensado pelo Corinthians. Decepcionado com o ex-clube, Piá fez coro às críticas do colombiano Rincón aos dirigentes corintianos. "Nem eu nem o Rincón somos culpados pela situação do Corinthians", disse. "Desde que cheguei, percebi que o ambiente estava pesado e fiquei sem apoio quando o Oswaldo de Oliveira e o Rivellino saíram, pois eles foram os responsáveis pela minha contratação", contou. "Se a diretoria não fizer alguma coisa rapidamente, o buraco em que o Corinthians está vai aumentar." O jogador evitou críticas contundentes, e disse que seu maior problema foi a falta de oportunidades. "Infelizmente, não tive confiança nem tempo para mostrar meu trabalho", resumiu. "Valeu como experiência, mas para mim o Corinthians é passado." O técnico Paulo Comelli espera que Piá, capitão da Ponte Preta por vários anos, seja o líder que falta à Portuguesa. "Ele será importante para dar tranqüilidade ao time, nos momentos decisivos, e cobrar, quando necessário", antecipou o treinador. "Essa sempre foi minha característica, mas a liderança não se conquista sozinho", filosofou o meia. "Todos precisam ter o mesmo objetivo, pois ainda há tempo de nos recuperarmos no campeonato", opinou, a respeito da situação da equipe, 16ª colocada, com 12 pontos em 10 jogos. Piá e Régis já assinaram contrato, treinam à tarde, mas ainda não estão garantidos contra o Santo André, sábado, no Canindé. Já o centroavante Leandro Amaral, com a documentação em dia, está confirmado.