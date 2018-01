Portuguesa contrata Sílvio Criciúma Zé Teodoro ganhou mais um reforço para o Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira, a diretoria da Portuguesa confirmou a contratação por um ano do zagueiro Sílvio Criciúma, de 33 anos, que no ano passado defendeu o Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador é um velho conhecido da torcida da Lusa. Ele defendeu o clube em 2002, ano em que a Portuguesa foi rebaixada à Série B do Brasileiro. Agora, retorna ao Canindé com a responsabilidade de acertar a defesa, a mais vazada do Campeonato Paulista com nove gols. A chegada de um zagueiro experiente pode aliviar a situação de Zé Teodoro, pressionado após o péssimo início da Lusa no Paulistão (duas derrotas e um empate). O ponto obtido na quarta-feira contra o Santo André (empate por 2 a 2, no ABC) deu um pouco de tranqüilidade ao treinador, que corre contra o tempo para entrosar a equipe, totalmente reformulada no início do ano. "O tempo é o melhor remédio para a reabilitação", diz Zé Teodoro, que não resiste a uma bravata. "A Portuguesa é como o Corinthians. Só espera para ver..." Para o jogo contra o Rio Branco, domingo, no Canindé, a Portuguesa terá dois desfalques: o zagueiro Anderson Luiz, que sofreu um estiramento no abdome, e o meia Wilton Goiano, expulso no empate no ABC.