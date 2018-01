Portuguesa contrata três reforços Demorou, mas o técnico Candinho ganhou os reforços pedidos à diretoria da Portuguesa. De uma só vez, ele vai receber três jogadores para a disputa do Brasileiro. Trata-se dos laterais Maurinho, ex-Flamengo, para a direita, e Tiago Silva, ex-Fluminense, esquerda, além do atacante Enílton, do Coritiba. Todos chegam por empréstimo, até dezembro. Amanhã, o time faz amistoso em Pouso Alegre contra o Atlético-MG, às 15 horas.