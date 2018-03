Portuguesa contrata volante Almir A diretoria da Portuguesa contratou nesta sexta-feira o volante Almir, de 30 anos, para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador assinou contrato até dezembro e chega para fortalecer uma das posições carentes do elenco da Lusa. Afinal, o clube só contava com três jogadores para a posição: Capitão, Luciano Santos e Bruno. "Ele se destacou no Campeonato Paulista (estava no Rio Branco) e resolvemos contratá-lo", afirmou Henrique Taveira, diretor da Ability, empresa que administra o futebol da Lusa. Almir foi um dos nomes indicados pelo técnico Paulo Comelli, que acompanha e conhece muito bem os atletas dos times do interior de São Paulo. Por atuar como segundo volante, o novo reforço deve formar dupla com Capitão, liberando Luciano Santos - um dos queridinhos do novo treinador - para a armação das jogadas. O outro meia deve ser anunciado nos próximos dias. "Se tudo correr bem, divulgaremos mais dois novos reforços até segunda-feira", afirmou Taveira. Além de um jogador de ligação, a Lusa busca dois atacantes e um zagueiro.