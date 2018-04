Portuguesa contrata volante Fabrício, ex-São Paulo

A transação com Fabrício foi confirmada pelo vice-presidente de futebol, Roberto Santos. O São Paulo não vai cobrar nada pelo empréstimo até o final do ano, mas a Lusa se compromete a pagar os salários, que ultrapassariam os R$ 100 mil. Ele será o terceiro jogador a receber estas cifras, ao lado do meia Souza, emprestado pelo Cruzeiro, e do recém-chegado atacante Cañete, também cedido pelo time do Morumbi.

Segundo Roberto Santos, Fabrício não teria mais problemas clínicos e físicos, que teriam atrapalhado a sua trajetória no Morumbi. "Vimos seus exames e não há nada errado", afirmou. Mas, por precaução, haverá um cláusula no contrato através da qual Fabrício será devolvido ao São Paulo se ele sentir as mesmas contusões. "Mas não é um contrato de risco", destacou Santos.

O dirigente, agora, espera acertar a vinda dos outros três reforços, finalizando contatos com o Goiás e o Atlético-MG, com quem estaria negociando o atacante Neto Berola. A Lusa busca ainda dois zagueiros e um lateral-esquerdo, posição carente após a ida de Marcelo Cordeiro ao Sport. O clube até acertou salários com Thiago Feltri, do Vasco, mas o jogador não aceita se desligar do time carioca antes de receber uma dívida referente a salários atrasados.

Dentro de campo, o técnico Edson Pimenta aprimora a parte física e tática do time para o final de semana, quando vai enfrentar o Náutico, domingo, em Recife, pela terceira rodada. O jogo contra o Fluminense, que seria disputado nesta quarta-feira, no Canindé, foi adiado para dia 12 de junho, porque o time carioca disputa a Copa Libertadores.