Portuguesa contrata zagueiro para a disputa da Série A-2 Em busca da reformulação do elenco para a disputa da segunda divisão do Paulistão, a Portuguesa anunciou a contratação do zagueiro Samuel, de 20 anos, que estava no Ituano. O jogador, que já se apresentou, viajou para Serra Negra, no interior do Estado, onde o grupo realiza a pré-temporada. Samuel é o sexto reforço da Portuguesa para a temporada. Antes, o clube já havia apresentado o zagueiro Fernando, o meia Leto e os atacantes Rivaldo, Samuel e Vaguinho. Pelo planejamento do técnico Vagner Benazzi, a Portuguesa investirá em jovens jogadores. Por isso, novos reforços ainda podem ser apresentados. O principal objetivo da Portuguesa na temporada é retornar à elite do futebol paulista. Além disso, Benazzi quer aproveitar o primeiro trimestre para montar um elenco forte para a disputa da Série B do Brasileiro. O clube quer evitar o susto do ano passado, quando escapou da terceira divisão com uma vitória sobre o Sport, na última rodada. A Portuguesa também estará na Copa do Brasil. Seu adversário será o Chapadão. Pela A-2 do Paulista, a estréia será na próxima quinta-feira, contra o Guarani, às 20h30, no Canindé.