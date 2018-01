Portuguesa, de Oliveira, lidera Série B Em mais um jogo com estádio vazio nesta Série B do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa venceu o Náutico por 3 a 1 nesta sexta-feira, na Ilha do Retiro (estádio do Sport) e graças aos resultados desta noite, se isola provisoriamente na liderança, com seis pontos. Já o Náutico continua sem somar pontos. O atacante Oliveira roubou a cena ao marcar um dos gols e dar o passe para os outros dois. "O professor Giba pediu para eu dar o máximo lá na frente. Fiz o que ele pediu e deu certo", comentou Oliveira que ganhou espaço no ataque após a saída de Washington para o Palmeiras. O Náutico começou a partida pressionando, mas quem saiu na frente foi a Portuguesa, logo sua primeira chance de perigo. Em um rápido contra-ataque, Oliveira ganhou de Flaviano, cruzou da esquerda e William, ao tentar colocar para escanteio, acabou mandando a bola contra seu próprio gol, aos seis minutos. Mesmo com mais posse de bola, o time pernambucano não conseguia chegar ao gol devido as dificuldades para passar pela linha de três volantes da Portuguesa, que com a bola nos pés, procurava explorar os contra-ataques, principalmente com Oliveira. Em jogada parecida com a do primeiro gol, a Portuguesa ampliou. Oliveira cruzou na marca do pênalti para Cléber tocar com tranqüilidade para fazer 2 a 0, aos 31 minutos. Dez minutos depois, Renna aproveitou, de cabeça, o rebote do goleiro Gléguer na cobrança de falta de Junior Sertânia e diminuiu o placar. O jogo continuou da mesma maneira no segundo tempo. O Náutico chegou a criar chances de perigo, mas com o passar do tempo, o gás do time pernambucano acabou. Melhor para a Portuguesa, que procurou valorizar a posse de bola. Mesmo sem se esforçar muito, a Lusa conseguiu marcar o terceiro. Em novo contra-ataque, Oliveira driblou Batata e chutou sem chance para Nilson. A Portuguesa continua em Recife (PE) para enfrentar o Santa Cruz, na terça-feira. Já o Náutico vai até Anápolis também na mesma noite encarar a Anapolina, tentando somar seu primeiro ponto, uma vez que perdeu na estréia para o União Barbarense, por 2 a 0. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.