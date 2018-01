Portuguesa define time da estréia O técnico Luís Carlos Martins deve definir amanhã o time da Portuguesa que estréia sábado na Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Remo, no Canindé. No treinamento coletivo, à tarde, no CT do Parque Ecológico, Martins ajustará os últimos detalhes da equipe, que terá muitas novidades em relação ao último Campeonato Paulista. Do primeiro semestre, apenas cinco jogadores permaneceram no time: o goleiro Gléguer, o lateral-direito Ricardo Lopes, o volante Capitão, o meia Granja e o atacante Alex Alves. "Não conseguiremos nos entrosar de uma hora para outra, mas a partir da terceira rodada estaremos com um bom conjunto", afirmou Martins. As novidades da Portuguesa para a Série B devem ser o zagueiro Wágner, o lateral-esquerdo Cláudio, o meia Nem e o atacante Marcos Denner, recém-contratados. O zagueiro Evaldo e o volante Rodrigo Costa, revelados nas categorias de base do clube, devem ganhar uma vaga. A preparação do treinador não se restringe à sua equipe, pois também está coletando informações sobre o estilo de jogo do Remo. "Fazemos um trabalho bem profissional, levantando as informações sobre nossos rivais da Série B e de como devem se comportar em campo". Também amanhã, a diretoria apresentará o novo uniforme e os patrocinadores do clube. A inovação é que três empresas colocarão suas marcas nas camisas da equipe: o Armarinhos Fernando (na frente), a Golden Cross (mangas) e a Athletic Way (costas).