Portuguesa derrota Juventus por 3 a 2 A Portuguesa fugiu da zona de rebaixamento, ao vencer o Juventus, por 3 a 2, neste domingo à tarde, em São Paulo, pelo Campeonato Paulista da Série A1. Agora a Lusa chegou aos nove pontos no equilibrado Grupo 1. Já a equipe da Mooca fica na lanterna com os seis pontos que tinha, mas agora tem a companhia do Atlético Sorocaba, que empatou com o América e se igualou na pontuação. O Rio Branco também está nesta briga. Parecia um jogo para cumprir tabela. Sem muita objetividade, a partida não empolgava os poucos torcedores presentes ao Canindé. A primeira jogada que levantou a torcida saiu apenas aos 18 minutos, em uma cabeçada do zagueiro Lucas Souza, quando a bola acertou a trave direita do goleiro Fernando e corrente à linha da meta. A resposta do Juventus veio com Wellington Paulista, que acertou um chute forte no travessão de Gléguer. Depois os times mostraram a deficiência no setor de criação e se "arrastaram" até o fim da primeira etapa. Após o intervalo, a Lusa voltou com mais objetividade e logo aos 10 minutos o placar foi aberto com Lucas Pereira. Em jogada pela esquerda, Jorge Luís derrubou Marcos Xavier na área. O árbitro Eduardo César Coronado anotou penalidade máxima. Lucas bateu do lado esquerdo e Fernando caiu para o direito. O gol empolgou a Lusa que, sete minutos depois de marcar o primeiro gol, ampliou com Itaparica, que só empurrou para o gol após o goleiro Fernando ´bater-roupa´ no chute de Rodriguinho. A reação do Juventus veio após uma boa jogada de Wellington Paulista, que cruzou para Valdo acertar uma cabeçada certeira. Mas a alegria juventina durou pouco. Em um contra-ataque, novamente pênalti para a Lusa. Lucas bateu de novo no canto direito, deixando Gléguer caído no esquerdo, aos 34 minutos. O segundo gol do Juventus veio com Valdo novamente, desviando bola escorada por Wellington Paulista, aos 39 minutos. Mas não houve tempo para um empate e o Juventus amarga a lanterna da competição. No próximo domingo, às 16 horas, a Lusa vai até Americana enfrentar o Rio Branco, enquanto o Juventus viaja a Santos para enfrentar a Portuguesa Santista.