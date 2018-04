Portuguesa descarta saída de Fellype Gabriel

"Eu garanto. O Fellype Gabriel não sai se não for em definitivo. Eu não empresto para ninguém", disse o cartola, que garantiu também não ter sido procurado por nenhum dirigente do Botafogo. "Não fomos procurados e, se for, a resposta é não. O interesse do Botafogo surgiu pela imprensa, mas ninguém falou com a Portuguesa", explicou Iauca.

O dirigente espera também confirmar o novo reforço da Lusa nesta quarta-feira. A expectativa era o acerto com Victor Simões, mas o atacante tem proposta do futebol árabe e pode deixar o Brasil. Sabendo disso, o time paulista já tem uma carta na manga.

"Estamos contratando um jogador de fora. Ele é uruguaio e deve chegar amanhã (quarta)", afirmou Iauca, que espera apenas confirmar a chegada de mais um atacante para fechar o elenco.

A Portuguesa já confirmou as contratações do goleiro Andrey, dos laterais Paulo Sérgio e Athirson, do zagueiro Gladstone e dos volantes Marcos Paulo e Glauber. A estreia no Campeonato Paulista será no próximo dia 17, no Morumbi, contra o São Paulo.