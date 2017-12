Portuguesa desiste de Pimentel A novela envolvendo o lateral-direito Pimentel e a Portuguesa terminou nesta quinta-feira. Após quase um mês de reuniões, a diretoria do clube informou que não chegou a um acordo financeiro com o jogador, que defenderia o clube no Campeonato Brasileiro. A explicação da Lusa gerou controvérsias, já que Pimentel realizou exames médicos na manhã de hoje: o real motivo para a desistência seria uma lesão de joelho.