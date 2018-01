Portuguesa deve anunciar dispensados A terça-feira promete ser decisiva para os jogadores da Portuguesa. É quando todos devem saber quem fica e quem sai do elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O ?fantasma? do descenso assustou o time e sua fanática torcida desde as primeiras rodadas, mas também fortaleceu o grupo e a diretoria. Esta é a opinião e o principal ?peso? do técnico Giba, apontado por alguns como um dos principais responsáveis pela recuperação da equipe, na definição dos que serão dispensados. "A Portuguesa é muito grande e todas estas dificuldades que passamos serviram para unir os jogadores, a comissão e a diretoria. Acho também que nossa torcida reconheceu nosso esforço", analisou o técnico, que na semana passada já tinha definido sua permanência no clube até dezembro. A sua participação no Paulistão foi positiva com três vitórias e três empates. Mas há muito o que definir e fazer antes da estréia na Série B, sábado à noite, no Canindé, contra o Guarani. Com a recuperação do time, alguns jogadores chamaram a atenção de outros clubes, caso do lateral-esquerdo Léo, do volante Rai e do atacante Washington. Este último deve acertar com o Palmeiras. No jogo contra o São Caetano, a torcida fez um apelo para que Washington ficasse. "Não tem nada certo. Vou ver com a diretoria e o que for melhor para o clube e para mim, faremos. Se for para ficar aqui, eu fico", disse o atacante, que marcou sete gols no Paulistão, inclusive em jogos decisivos como contra o São Paulo e o São Caetano. Caso seja confirmada sua saída, a diretoria deve buscar um velho conhecido da torcida, o atacante Leandro Machado, que no domingo acompanhou a vitória por 1 a 0 sobre o São Caetano, no Canindé. "Aqui é minha casa, estamos conversando", disse o atacante, que disputou a Série B pela Portuguesa, mas deixou o time para defender o Istres, da França neste ano. Diante das indefinições no elenco, a comissão técnica programou treinos no Canindé durante a semana. A idéia é manter a base da temporada neste início da Série B, mas Giba aguarda por alguns reforços considerando o campeonato longo e competitivo.