Portuguesa deve jogar com mistão Preocupado em perder algum de seus jogadores titulares, o técnico Giba voltou a admitir, nesta quarta-feira, que pode mesmo jogar com um time bastante modificado contra o Vitória, sábado, em Salvador, na 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A Lusa garantiu sua vaga na segunda fase após a goleada sobre o Sport, por 4 a 2, e chegar aos 33 pontos, ficando em quinto lugar. "Todos sabem que nosso elenco é pequeno e ficar sem um jogador importante na outra fase é perigoso. Então vamos estudar com calma, mas podemos deixar um ou dois jogadores de lado", confirmou o técnico. Treino é jogo - Mas não houve moleza no feriado no Canindé. Para não perder o ritmo de jogo, alguns profissionais participaram da vitória do time B sobre o Bragantino, por 3 a 2, pela Copa Federação Paulista de Futebol. Entre eles o goleiro Gléguer, que não atuou no final de semana, quando quase foi negociado com o Juventude, de Caxias do Sul (RS). O destaque do jogo foi o atacante Mendes, que marcou dois gols e ainda perdeu um pênalti. O atacante Oliveira, ex-titular, também atuou e foi observado por Giba. É mais um indício de que vários jogadores que defenderam o time B podem estar em campo no Barradão.