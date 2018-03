Portuguesa diminui ritmo de treinos Em função da pesada carga de exercícios físicos realizada nesta semana, o preparador físico Carlos Pacheco e o técnico Edu Marangon decidiram cancelar os trabalhos que estavam programados para o período da tarde desta sexta-feira. O elenco da Poretuguesa se reapresentará neste sábado, às 8h30, no Canindé, prosseguindo na preparação para o Brasileirão 2002. Após o treinamento deste sábado cedo, o elenco será dispensado até domingo, às 21 horas, quando seguirá rumo a Barueri, na Grande São Paulo. Lá, a Lusa realizará uma pré-temporada até o próximo dia 20, trabalhando em dois períodos. Entre os jogadores recém-contratados pela Portuguesa, o atacante Alex Alves comentou que está muito surpreso com o trabalho que vem sendo realizado pelos preparadores Carlos Pacheco e Ricardo Trigo. "Nós estamos há duas semanas realizando um trabalho muito forte. Ainda temos quase um mês para apurar a forma física e entrosar o time. Agora, vamos entrar no trabalho com bola", analisou Alex.