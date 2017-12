Portuguesa dispensa todos os jogadores Após a má campanha na Série B do Brasileiro e na Copa FPF, a diretoria da Portuguesa radicalizou e rescindiu, nesta quarta-feira, o contrato de todos os jogadores. Só foram preservados os garotos do técnico Leônidas Santos, que vão disputar a Copa São Paulo de Juniores, em janeiro. A decisão foi tomada após uma reunião com a Ability, empresa que gerencia o futebol profissional da Lusa, ocasião em que foram discutidos nomes para treinar o time. Nem mesmo jogadores experientes e identificados com o clube, como o volante Capitão e o atacante Leandro Amaral foram poupados. O atacante Régis Pitbull e o meia Piá, que foram contratados para tentar salvar o time na Série B, já haviam sido dispensados logo após a eliminação na Copa FPF, que valia vaga na Copa do Brasil. Há algumas semanas, o clube viveu a ameaça de uma greve de funcionários, por atraso no pagamento de salários, e chegou a ter água e luz cortados.