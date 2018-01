Portuguesa dispensa Zé Teodoro Zé Teodoro não é mais o técnico da Portuguesa. Ele foi demitido nesta quinta-feira à tarde, após uma reunião com a diretoria do clube. Não resistiu à derrota para o Ituano, por 4 a 1, na quarta à noite, pelo Campeonato Paulista. "Infelizmente os resultados não aconteceram e quando é assim alguma coisa tem que mudar", afirmou, conformado, Zé Teodoro. Com ele no comando, a Lusa fez 6 jogos no Paulistão e conseguiu 2 empates e 4 derrotas. Com isso, é a penúltima colocada do campeonato, na frente apenas da Inter de Limeira. Agora, a luta dos dirigentes é encontrar - e convencer - alguém para assumir o cargo antes do próximo jogo pelo Campeonato Paulista, domingo, contra o América, no Canindé.