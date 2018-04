Portuguesa: do inferno ao céu em cinco anos

Ernesto Rodrigues/AE (25/11/2006) Benazzi (centro) comemora permanência da Portuguesa na Série B, em 2006, após vitória sobre o Sport por 3 a 2, em Recife; a festa lusitana pode ser repetida neste ano, mas pelo acesso à Série A Tida como o segundo time do "coração" de todo paulistano, a Portuguesa está perto de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Para isto, basta um empate diante do líder Coritiba, na noite desta terça-feira, em Curitiba, para matematicamente garantir sua vaga e deixar para trás cinco anos de martírio, que começou com o rebaixamento no Brasileirão de 2002, com a derrota por 4 a 2 para o Bahia. Veja também: Rodada completa pode definir acesso na Série B Portuguesa enfrenta o Coritiba querendo o acesso à Série A A Portuguesa possui 59 pontos, na segunda colocação, e, mesmo se perder, contando com outros resultados, o acesso estará garantido ao término da rodada, mas a euforia é deixada de lado pelo técnico Vágner Benazzi, que assumiu a equipe numa situação completamente distinta ao final de 2006, quando a Portuguesa escapou do rebaixamento à Série C com uma vitória por 3 a 2 diante do Sport, fora de casa, sendo que o gol que garantiu a vitória foi marcado de pênalti, aos 44 minutos do segundo tempo, por Alex Alves, hoje no Juventude. A dramaticidade da campanha de 2006 foi o ponto da virada para a Portuguesa, que manteve Benazzi no comando e ganhou com isso, ficando com o título da Segunda Divisão do Paulistão deste ano. O título, no entanto, não fez com que a equipe entrasse determinada na Série B. As primeiras seis rodadas não foram como esperadas pela diretoria, mas Vagner Benazzi continuou o comando da Portuguesa, que finalmente se encontrou na competição no segundo semestre, com nove vitórias, oito empates e apenas duas derrotas, com aproveitamento de 61% dos pontos. Com tal retrospecto, a volta da Portuguesa à Série A é tida como certa e, de certa forma, merecida, pois a equipe paulistana passou por um calvário desde seu rebaixamento, em 2002. Sem apoio financeiro, o término da equipe profissional chegou a ser especulado, mas a Portuguesa manteve-se na disputa pelo acesso à Série A. As campanhas de 2003 e 2004, no entanto, foram regulares, com posições modestas (13.ª e 11.ª colocações, respectivamente). Já em 2005, a Portuguesa chegou muito perto do acesso, ficando entre os quatro primeiros colocados. No quadrangular final, o time sucumbiu à força do Grêmio e do Santa Cruz. Já em 2006, tudo parecia perdido. A diretoria encontrava dificuldades para quitar os salários do elenco que, em contrapartida, sofria para somar pontos, fazendo com que a Série C fosse uma realidade nunca antes pensada. Mas o destino lusitano não foi tão cruel, e a equipe permaneceu na Série B para, então, encontrar-se na posição de voltar a figurar entre os principais clubes do Brasil. Confira os números absolutos da Portuguesa na Série B, desde 2003: Total de jogos: 152 (mais três a realizar nesta temporada) Total de vitórias: 56 Total de empates: 46 Total de derrotas: 50 Gols pró: 224 Gols contra: 206 Saldo: + 18 Aproveitamento: 46% dos pontos