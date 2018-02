Portuguesa e Ability acertam rescisão Durou um ano a parceria entre a Portuguesa e a Ability Sports & Management, que administrava o futebol do clube. Nesta quinta-feira as partes chegaram a um acordo e romperam o contrato que iria até dezembro de 2005 sem pagamento da multa de R$ 600 mil. A rescisão será assinada quando o presidente eleito, Manuel da Lupa, assumir a Lusa no início do ano.