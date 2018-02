Portuguesa e Americano precisam ganhar Em situações opostas no Campeonato Carioca, Portuguesa e Americano se enfrentam neste domingo, às 15 horas, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, e um empate não será comemorado por nenhum deles. Penúltima na classificação geral do Carioca, a Portuguesa precisa vencer para se afastar, por ora, da zona de descenso - será rebaixado somente o último colocado (por enquanto, o Olaria). E o Americano tem de somar três pontos se quiser manter viva as chances de avançar à fase semifinal da Taça Rio.