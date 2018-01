Portuguesa e Barbarense empatam: 2 a 2 A Portuguesa perdeu a chance de deixar a zona do rebaixamento do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira à noite, ao empatar com o União Barbarense por 2 a 2, no estádio do Canindé, pela nona rodada. Um gol anulado de forma duvidosa e um gol feito perdido nos minutos finais frustrou a torcida da Lusa. Com o empate, terceiro em nove jogos disputados, a Portuguesa chegou aos seis pontos, insuficientes para deixar a penúltima colocação. O único time pior na tabela é o Atlético Sorocaba, com apenas dois pontos. O União Barbarense chegou aos nove pontos e caiu para 15ª colocação. Com os dois times necessitando muito da vitória, o jogo começou equilibrado, porém aberto. Logo aos sete minutos a Portuguesa abriu vantagem com um gol de cabeça do zagueiro Pereira. O ex-santista apareceu de surpresa na bola parada e testou com força para no canto. Mas a alegria lusitana não durou muito e aos 15 minutos o União Barbarense chegou ao empate. Dênis foi ao fundo pela direita, bateu cruzado e André Bocão completou para a rede. O União explorava muito o ataque com seus laterais, principalmente pela direita. O técnico Válter Ferreira, no entanto, tentava achar uma forma de não dar espaços atrás. Mas aos 38 minutos a jogada pela direita deu certo mais uma vez e Dênis serviu para Adriano Iversen chutar forte, acertar o canto e virar o placar no Canindé. Muitos erros por parte das duas equipes marcaram o início do segundo tempo. Ora eram passes, ora posicionamento na defesa ou ainda finalização. Apesar das mudanças feitas pelos treinadores, o nível do jogo caiu bastante. Aos 28 minutos os visitantes erraram mais um lance, mas desta vez acabaram castigados. A defesa parou após levantamento na área e Rodrigo Pontes, sozinho, marcou de cabeça o gol de empate da Portuguesa. Pressionada pela torcida, o time da casa buscou a reação nos minutos finais, mas faltou pouco para que a equipe não conseguisse a virada. Aos 41, o auxiliar Rubens Feitosa ainda anulou um gol de Celsinho e provocou ainda mais a ira da torcida. Aos 43, o volante Adriano Iversen, do Barbarense, salvou em cima da linha, decretando o empate como resultado final. Pela próxima rodada, a Portuguesa joga no próximo sábado, às 16 horas, contra o União São João, em Araras. No mesmo horário, no domingo, o União Barbarense recebe o Santo André.