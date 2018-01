Portuguesa e Brasil-RS ganham e avançam à próxima fase da Série C

Deu a lógica na última rodada do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Portuguesa e Brasil-RS não decepcionaram e carimbaram as vagas para a próxima fase. Juventude e Guarani bem que tentaram, também venceram, mas acabaram eliminados pelo saldo de gols. Tupi e Londrina já estavam classificados.

No Canindé, com forte dose de drama, a Portuguesa derrotou o Tombense, por 1 a 0. O gol da classificação saiu apenas aos 31 minutos do segundo tempo com Julinho. Além da vaga, a Lusa vai levar a vantagem de disputar o segundo jogo dentro de casa nas quartas de final, já que terminou na vice-liderança com 30 pontos. Os mineiros terminam em sétimo com 17.

O Brasil foi rápido para resolver sua situação. Com gol logo a um minuto, a equipe gaúcha derrotou o time misto do Tupi, por 2 a 0, no Estádio Mário Helênico, em Juiz de Fora. Os gaúchos quebraram a sequência de seis jogos sem vitória e terminaram em quarto lugar, com 29 pontos, empatado com Juventude e Guarani. A classificação foi definida somente no saldo de gols - 10, 9 e 6 - respectivamente. Os mineiros, com a derrota, caíram para o terceiro lugar com 30 pontos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A liderança ficou com o Londrina, que derrotou o rebaixado Madureira, por 1 a 0, no Aniceto Moscoso. O time paranaense terminou com 34 pontos, enquanto os cariocas acabam em penúltimo lugar, com 13. Já estava rebaixado para a Série D junto com o Caxias, com apenas oito pontos e nenhuma vitória em 18 jogos disputados.

Ainda neste domingo, o Guarani superou o Caxias, por 5 a 3, com três gols do meia Fumagalli, no Brinco de Ouro, mas ficou sem a vaga. Assim como o Juventude, que bateu o Guaratinguetá, por 3 a 0, no Alfredo Jaconi.

Os confrontos da segunda fase serão conhecidos somente mais tarde, porque os jogos do Grupo A serão disputados nesta noite. E as posições finais vão definir os próximos duelos.

Confira os resultados deste domingo pelo Grupo B da Série C:

Juventude 3 x 0 Guaratinguetá

Portuguesa 1 x 0 Tombense

Tupi 0 x 2 Brasil-RS

Madureira 0 x 1 Londrina

Guarani 5 x 3 Caxias