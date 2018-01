Portuguesa e Cabofriense jogam na Ilha Nas penúltimas colocações de seus grupos, Portuguesa, no A, e Cabofriense, no B, tentam se reabilitar no Carioca, neste domingo, às 16 horas, na Ilha do Governador. O técnico do time de Cabo Frio Paulo César Gusmão afirmou que conseguiu animar o grupo, que desde a eliminação da final do primeiro turno vinha demonstrando desânimo na competição.