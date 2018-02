Portuguesa e Cruzeiro ficam no 0 a 0 no Canindé Portuguesa e Cruzeiro priorizaram a marcação, foram tímidos no ataque e ficaram no empate sem gols, nesta quarta-feira à noite, no Canindé, no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil. O confronto da volta será disputado no Mineirão, dia 5 de abril, e quem vencer vai passar adiante. O empate por qualquer número de gols beneficiará o time paulista, que avançaria pelo critério de gols marcados fora de casa. A melhor chance no Canindé saiu logo no começo da partida, quando Tiago derrubou o cruzeirense Geovanni na área, cometendo pênalti. Mas o goleiro da Portuguesa se recuperou ao cair no canto direito para espalmar a cobrança de Marcinho. ?Percebi que ele iria chutar ali e me atirei. Graças a Deus fui bem na bola?, festejou. Fora este deslize, a Portuguesa marcou bem, diminuindo os espaços do adversário e evitando correr risco atrás. Mas também mostrou deficiências no ataque. No segundo tempo, o técnico Vágner Benazzi ainda tentou adiantar seu time, que melhorou, mas não o suficiente. Benazzi saiu satisfeito com o resultado, porque acha que poderá marcar um gol no Mineirão. ?Este é meu plano. Nosso time mostrou muita disposição e o empate acabou sendo bom resultado?, disse o técnico, ressaltando que sua prioridade continua sendo defender a liderança do Paulista A-2. ?Temos um time da A-2 que enfrentou o Cruzeiro de igual para igual. Temos uma chance ainda. É pequena, mas é uma chance?, finalizou. PORTUGUESA 0 x 0 CRUZEIRO Portuguesa - Tiago; Wilton Goiano, Bruno, Marco Aurélio e Joãozinho; Marcos Paulo, Alexandre, Raí e Preto; Vaguinho (Rivaldo) e Diogo (Samuel Lopes). Técnico: Vágner Benazzi. Cruzeiro - Fábio; Gabriel, André Luis, Gladstone e Jonathan; Renan, Ricardinho, Marcinho (Maicosuel) e Fellype Gabriel (Sandro); Geovanni (Nenê) e Araújo. Técnico: Paulo Autuori. Árbitro - Marcelo de Lima Henrique (RJ). Cartões amarelos - Giovanni, André Luís, Gladstone, Preto e Marco Aurélio. Local - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).