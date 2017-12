Portuguesa é eliminada, mas Flamengo-SP e São Raimundo-RR avançam na Copa SP

Esta segunda derrota deixou a Portuguesa na lanterna do Grupo 23, com apenas um ponto em nove disputados, enquanto que o Brasília chegou aos quatro. Quem também se complicou foi o Santo André, que com o empate chegou aos quatro pontos. O Luverdense se despede da competição com um ponto.

No estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, o São Caetano não teve dificuldades para vencer o Pérolas Negras, do Haiti, por 2 a 0, no Grupo 28. Também em São Paulo, no estádio Nicolau Alayon, o São Raimundo-RR venceu o Guaicurus-MS por 1 a 0 e com cinco pontos garantiu uma vaga no Grupo 27.

Eliminados da competição, ABC e Galvez-AC empataram em 2 a 2, em São Bernardo do Campo (SP), e terminaram esta fase com apenas dois pontos no Grupo 20. Já em Taubaté (SP), o Sabiá-MA fechou a sua participação com uma vitória por 3 a 1 em cima do Desportiva Aliança-AL e terminou com três pontos, contra nenhum do seu adversário.