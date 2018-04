Portuguesa e Figueirense vencem e encostam no G-4

A 23.ª rodada da Série B do Brasileiro teve a realização de quatro jogos na tarde deste sábado. E os destaques foram Portuguesa e Figueirense, que conseguiram vencer e acabaram encostando no G-4, o grupo dos quatro primeiros colocados do campeonato.

Mesmo jogando em Salvador, a Portuguesa bateu o Bahia por 4 a 1 e chegou aos 37 pontos, apenas três atrás do Ceará, o quarto colocado. Já o Figueirense recebeu o próprio Ceará, venceu por 2 a 1 e subiu para os 36 pontos, também na briga para entrar no G-4.

Em Salvador, todos os gols saíram no segundo tempo. Kempes, Zé Carlos, Thiago Gomes e Héverton marcaram para a Portuguesa. E Nadson descontou para o Bahia, sem evitar a derrota dos donos da casa, que ficaram estacionados nos 30 pontos, já longe da briga pelo acesso.

Na partida em Florianópolis, o Figueirense conseguiu a importante vitória com gols de Schwenck e Fernandes. Geraldo foi quem marcou para o Ceará, mas ele também desperdiçou a chance do empate ao errar uma cobrança de pênalti já aos 48 minutos do segundo tempo.

Nos outros dois jogos realizados na tarde deste sábado, a briga foi para evitar o rebaixamento. Jogando em Goiânia, o Vila Nova levou um sufoco, mas derrotou o Duque de Caxias por 3 a 2. E o Fortaleza empatou com o ABC por 3 a 3 na capital cearense.

Com a vitória em casa, o Vila Nova se manteve fora da zona de rebaixamento, agora com 29 pontos. O Duque de Caxias, por sua vez, está em 17.º lugar, com 24 pontos. Já Fortaleza e ABC seguem nas duas últimas posições, com 23 e 22 pontos respectivamente.